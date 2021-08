Serbia: premier Brnabic, troveremo una soluzione per i lavoratori di Geox (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi c'è una Serbia dove lo stipendio medio è di poco più di 65 mila dinari (circa 550 euro), e prevediamo che superi i 600 euro all'inizio del 2022. Con la proposta che il salario minimo superi i 35 mila dinari (circa 298 euro). Aziende come Geox non possono stare al passo. Andranno in Paesi dove possono pagare di meno le persone", ha detto la prima ministra aggiungendo di essere convinta che una soluzione sarà trovata a breve per i lavoratori licenziati. "Alcuni si trasferiranno a lavorare per investitori che sono già da quelle parti e che si stanno espandendo. Ne arriveranno di nuovi, ma sono convinta e garantisco che non dimenticheremo nessuna persona e non pianteremo in asso nessuna famiglia, che combatteremo e vinceremo la battaglia", ha concluso Brnabic. (segue) (Seb)