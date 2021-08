Serbia: premier Brnabic, troveremo una soluzione per i lavoratori di Geox (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente serbo ha poi detto che una soluzione per 500 persone su 1.200 dipendenti potrebbe essere trovata immediatamente, grazie ad un negoziato in corso con degli investitori turchi che progettano di aprire degli stabilimenti in Serbia. "Non lasceremo Vranje nei guai. Faremo tutto ciò che è possibile affinché la gente di Vranje possa avere un lavoro, e con un reddito più alto presso gli amici della Turchia rispetto a quello che avevano con gli italiani", ha aggiunto Vucic. (Seb)