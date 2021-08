Abruzzo: Cia, incendi sulla costa Adriatica minacciano le aziende agricole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per questi cosiddetti servizi ecosistemici oltre che per la produzione di alimenti di qualità, l'agricoltura è chiamata a svolgere un ruolo di primo piano nella transizione ecologica e per la crescita sostenibile del nostro Paese. Su tutti questi aspetti gli Enti di governo del territorio, a partire dai Comuni, hanno un compito importante di programmazione indirizzo e controllo, che devono esercitare al massimo delle proprie possibilità. "La nostra organizzazione", continua Sichetti, "da sempre è impegnata in questo senso. A livello nazionale con il progetto "Il Paese che vogliamo" portato avanti negli ultimi tre anni, abbiamo proposto un grande progetto di manutenzione infrastrutturale e di sviluppo del territorio nazionale che prevede, attraverso il coinvolgimento di istituzioni e soggetti socio-economici, l'immediata messa in sicurezza dei territori e un'attenta programmazione per il futuro, in particolare nelle aree interne e rurali. Infine", conclude, "ci preme ringraziare tutte le persone e in modo particolare gli agricoltori, che in queste ore si stanno adoperando in prima persona per spegnere questi incendi, utilizzando i propri strumenti e attrezzature, rischiando la propria incolumità per garantire la sicurezza di tutti". (Rsc)