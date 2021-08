Libia: riaggiornata a domani sessione parlamento su legge per elezione diretta del presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti della Libia ha riaggiornato a domani la seduta dedicata alla legge per l’elezione diretta del presidente libico nelle elezioni presidenziali e parlamentari in programma il prossimo 24 dicembre. Durante la sessione odierna il presidente del parlamento libico, Aguila Saleh, ha sottolineato che nessun individuo ricercato dalla Corte penale internazionale ha il diritto di candidarsi alla guida della presidenza senza essere prima riabilitato. Il riferimento di Saleh è a Saif al Islam Gheddafi, figlio del defunto ra’is libico Mu’ammar Gheddafi, ricercato dalla Corte penale internazionale per crimini contro l’umanità, e che in un’intervista pubblicata lo scorso 30 luglio dal quotidiano “The New York Times”, la prima dal 2011, ha manifestato l’interesse a ritornare alla vita politica. La sessione odierna del parlamento è stata dedicata anche alla discussione del bilancio dello Stato, ma è stata rimandata. Il deputato Mohammed al Raidh ha fatto sapere che oltre il 50 per cento dei rappresentanti della regione occidentale ha partecipato alla sessione e che hanno partecipato anche deputati dell’est, dell’ovest e del sud. Il rappresentante del parlamento Salem Qanan ritiene che sia necessario prestare attenzione alla richiesta dell’Alto Consiglio di Stato di coinvolgerlo nella creazione delle leggi elettorali, secondo quanto previsto dall'Accordo politico libico incluso nella Dichiarazione costituzionale. Da parte sua, il deputato Suleiman al-Faqih ha chiesto che qualsiasi candidato alle prossime elezioni che ricopre una posizione di leadership nello Stato rinunci alla sua posizione.(Lit)