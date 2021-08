Credito: Fassina (Leu) su Mps, grave errore rafforzare duopolio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante i tanti aspetti appetitosi per la propaganda politica, le prospettive di Mps vanno affrontate sul terreno della politica industriale nel quadro dell’interesse nazionale. Lo dichiara Stefano Fassina deputato di Leu. "Sul terreno della politica industriale - spiega - non è affatto scontato che per l’impiego del risparmio privato verso le Pmi rafforzare un duopolio sia preferibile ad un assetto meno chiuso, tanto più quando la policy è così onerosa in termini di finanza pubblica. Inoltre, dati gli enormi costi della vendita di Mps a Unicredit non è affatto scontato che, con minori oneri per la ricapitalizzazione di Mps, la banca di Siena non possa arrivare ad una solida sostenibilità e eventualmente cercare un acquirente da una posizione meno svantaggiata. Vendere a pochi mesi dalla deadline prevista dalla Commissione europea, vuol dire rassegnarsi alla svendita e arrecare un danno strutturale all’economia reale italiana. Dobbiamo ottenere una proroga da Bruxelles, evidenziando che la scadenza del prossimo 31 dicembre è stata definita in epoca pre-Covid. L’autorevolezza del presidente Draghi rende possibile una risposta positiva ad una richiesta in tal senso da parte del governo italiano, mentre il confronto con Camera e Senato può aiutare il governo ad evitare un grave errore", conclude. (Com)