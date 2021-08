Sanità: Regione Lombardia stanzia 100 milioni per taglio liste d'attesa esami e ricoveri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta della Regione Lombardia ha deliberato uno stanziamento di 100 milioni di euro per il contenimento delle liste d'attesa su proposta della vicepresidente e assessore al Welfare, Letizia Moratti. Lo stanziamento approvato è stato reso possibile grazie ai risparmi di gestione dell'anno 2020 che consentono nuovi investimenti nella rete dei servizi. Lo stanziamento di 100 milioni, 50 per il pubblico e 50 per il privato, va nella direzione di incentivare la piena ripresa della quotidiana attività ospedaliera e, attraverso le opportunità della tecnologia, avere una ricaduta positiva anche sulle liste d'attesa. "Le minori pressioni sui ricoveri ospedalieri e sulle terapie intensive causa Covid ci permettono - chiarisce Letizia Moratti - di programmare in maniera strategica il piano di ripresa per il secondo semestre 2021. Anche se va rimarcato che da un'indagine di Agenas sui dati 2020 rispetto al 2019, la Lombardia nel periodo pandemico ha avuto le migliori perfomance nei ricoveri urgenti. In modo particolare, va sottolineato che per la Chirurgia oncologia l'attività è stata mantenuta costante durante la pandemia su tutto il territorio, sia nelle strutture pubbliche che in quelle private accreditate". (segue) (Com)