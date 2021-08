Sanità: Regione Lombardia stanzia 100 milioni per taglio liste d'attesa esami e ricoveri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In merito alla riduzione delle liste d'attesa e all'aumento delle prestazioni, la vicepresidente e assessore al Welfare chiarisce: "Abbiamo anche già fissato degli obiettivi. Per le strutture private sono in via di definizione, mentre per quelle pubbliche l'obiettivo è andare oltre il 100 per cento degli interventi chirurgici programmati rispetto al secondo semestre del 2019, con particolare attenzione all'area oncologica e cardiovascolare. In particolare, è stato fissato l'obiettivo di oltre 10 mila interventi chirurgici in più. Inoltre, viene impegnato sul triennio finanziario il necessario cofinanziamento regionale pari a circa 25 milioni di euro per attivare i contributi statali di cui all'art.20 L.67/1988 oggetto di un separato provvedimento. "Già realizzata - conclude Letizia Moratti - una mappatura di tutte le strutture pubbliche e private e dei tempi di attesa per singola patologia. Tale mappatura consente un'attenta opera di monitoraggio e il Welfare produrrà con cadenza mensile un'elaborazione, individuando le eventuali criticità e la consistenza degli eventuali ritardi". Al riguardo si chiarisce che tutte le aziende, Ats e Asst, hanno oggi un completo monitoraggio sui valori di performance, per garantire la massima trasparenza nella gestione degli obiettivi. L'attività riguarda con gli stessi criteri di fondo: il monitoraggio della performance dei ricoveri ospedalieri; il monitoraggio della performance di specialistica ambulatoriale; e il monitoraggio della performance (emergenza - urgenza) di pronto soccorso e 118. (Com)