Migranti: Bernini (FI), polemiche non fermano partenze

- Forza Italia "non ha mai strumentalizzato l’emergenza migranti e non mette sotto accusa nessuno, ma è un fatto che il dossier immigrazione sia uno dei punti deboli dell’azione del governo". Lo afferma in una nota il presidente dei senatori di Forza Italia Anna Maria Bernini. "E’ di queste ore l’allarme su centinaia di migranti alla deriva nel Mediterraneo a bordo di diverse imbarcazioni di fortuna, ed è un fatto che gli arrivi da Libia e Tunisia stanno continuando ininterrotti. Forza Italia - prosegue - ha presentato le sue proposte, consapevole che ci vorranno tempo e risorse per stabilizzare le crisi africane, ma dovrebbe essere chiaro a tutti i partiti di maggioranza che l’Italia non può farsi carico da sola di una questione eminentemente europea, e che l’unico strumento per scongiurare le stragi in mare è bloccare le partenze. Leggo che l’Ue vuol aiutare la Lituania a costruire un muro per impedire lo sconfinamento di migranti dalla Bielorussia: ecco, chiediamo che la stessa attenzione sia rivolta alla difesa dei confini del sud. Almeno questo, visto che la solidarietà resta un miraggio. Le polemiche nella maggioranza faccia quadrato intorno al premier per combattere le inadempienze comunitarie", conclude.(Com)