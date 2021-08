Auto: Mims, immatricolate 110.292 nuove autovetture a luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili comunica che a luglio 2021 sono state immatricolate 110.292 autovetture a fronte di 136.768 immatricolazioni nello stesso mese dell’anno precedente, con una diminuzione di più del 19 per cento. I trasferimenti di proprietà sono stati invece 313.150 a fronte di 273.622 passaggi registrati a luglio 2020, con un aumento di più del 14 per cento. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 423.442, ha interessato per il 26,05 per cento vetture nuove e per il 73,95 per cento vetture usate. Le immatricolazioni rappresentano le risultanze dell’Archivio Nazionale dei Veicoli al 31.07.2021, mentre i dati relativi ai trasferimenti di proprietà si riferiscono alle certificazioni rilasciate dagli Uffici della Motorizzazione nel mese di luglio 2021.(Com)