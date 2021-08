Sudan: ritrovati oltre 40 corpi nel fiume Tezeke con mani legate e ferite da arma da fuoco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità dello Stato sudanese di Kassala hanno ritrovato più di 40 cadaveri di persone ritenute in fuga dalla guerra in corso nella vicina regione etiope del Tigrè. I corpi, ha spiegato un funzionario ai media locali, galleggiavano sulle acque del fiume Tezeke, alcuni presentando ferite di arma da fuoco o con le mani legate. Il funzionario ha precisato che è intenzione delle autorità avviare un'indagine forense per determinare le cause dei decessi, ma ha parlato in modo anonimo perché non autorizzato a parlare con i media. Il ritrovamento dei corpi è tuttavia stato confermato anche da due operatori sanitari etiopi di Hamdayet, località di confine dove si trova un campo dell'Unhcr, progressivamente svuotato. Secondo uno di loro, altri rifugiati hanno seppellito almeno 10 persone in zona. La scorsa settimana l'esercito eritreo ha dispiegato ulteriori truppe lungo il confine comune con Sudan ed Etiopia, posizionandole proprio nei pressi della vicina località sudanese di Hamdayet, dove hanno allestito un campo militare vicino all'area di confine di Kassala. A quasi nove mesi dall’inizio dei combattimenti nel Tigrè, sono ormai tre le regioni in cui si combatte – oltre al Tigrè, la regione degli Amhara e quella degli Afar – con il rischio concreto che il conflitto si estenda anche alla vicina regione dei Somali e a quella del Benishangul-Gumuz. (segue) (Res)