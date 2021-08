Sudan: ritrovati oltre 40 corpi nel fiume Tezeke con mani legate e ferite da arma da fuoco (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Già la scorsa settimana il quotidiano "Sudan Tribune" osservava che il rafforzamento della presenza militare nell’area da parte di Asmara ha spinto gli abitanti locali a fuggire: nella sola giornata di domenica 25 luglio, ad esempio, il campo sudanese di Hamdayet ha registrato l'ingresso di 35 sfollati etiopi, contro la precedente media di tre persone al giorno. Le persone in fuga hanno confermato al quotidiano sudanese che l'esercito eritreo ha posizionato truppe pesantemente armate all'interno del proprio territorio, in una zona strategica per monitorare l'avanzata delle truppe delle Tdf. In uno sviluppo correlato, "Sudan Tribune" segnalava inoltre che nelle aree di Shahidi e Jalqa della regione di Amhara, adiacenti all'area contesa di al Fashqa, domenica scorsa ci sono stati altri scontri tra le forze del Tdf e i combattenti di un gruppo etnico noto come Komnt. Rimane intanto chiuso il valico di frontiera sudanese-etiope di Galabat, dopo il rifiuto delle autorità etiopi di rilasciare il capitano dell'esercito sudanese Baha al Din Youssef, arrestato mentre stava dando la caccia a miliziani ahmara che sono accusati di aver rapito tre bambini sudanesi vicino all'omonima città di Galabat. (segue) (Res)