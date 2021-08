Sudan: ritrovati oltre 40 corpi nel fiume Tezeke con mani legate e ferite da arma da fuoco (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto desta preoccupazione la sorte di migliaia di rifugiati eritrei attualmente intrappolati nei due campi profughi di May Ayni e Adi Harush, nella regione del Tigrè, dove l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) Filippo Grandi ha denunciato intimidazioni e violenze nei loro confronti e ha ricevuto segnalazioni secondo cui almeno un rifugiato è stato ucciso da gruppi armati che operano all’interno del campo di May Ayni, episodio che si aggiunge all’uccisione di un altro rifugiato avvenuta lo scorso 14 luglio. L’Unhcr fa quindi appello a tutte le parti in conflitto a rispettare i loro obblighi di diritto internazionale, compreso il rispetto del carattere civile dei campi di rifugiati, e il diritto dei rifugiati e di tutti i civili ad essere protetti dalle ostilità. Inoltre, stando alle ultime informazioni riportate da Eepa, 500 militari eritrei trasferiti a Humera sarebbero stati incaricati di prendere il controllo dei campi di May Ayni e Adi Harish per rapire i rifugiati e ricondurli forzatamente in Eritrea dopo aver distrutto i due campi profughi situati a Shemelba e a Hitsats. (Res)