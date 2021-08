Lombardia: sindacati, oggi chiesto alla Regione la riforma delle agenzie del tpl

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto questa mattina l'incontro tra le Organizzazioni Sindacali Cgil Filt, Cisl Fit, Uil Uilt con l'assessorato ai trasporti di Regione Lombardia. Le organizzazioni sindacali, comunicano in una nota di aver ribadito alla Regione la necessità di una profonda revisione della legge regionale 6/12 affinché la Regione assuma un ruolo di coordinamento e indirizzo delle politiche di programmazione del Trasporto Pubblico su gomma e ferro che in questi anni di pandemia è mancato, lasciando alle Prefetture il compito di coordinare gli interventi sul servizio. Nella nota diffusa dalle organizzazioni sindacali viene comunicato inoltre che “abbiamo manifestato all'assessore Terzi come il nuovo sistema di ripartizione delle risorse penalizzi l'agenzia di bacino di Milano Monza Pavia Lodi, con il rischio di un ulteriore ridimensionamento del servizio in un momento in cui avremmo la necessità di potenziare il sistema di trasporto scolastico e pendolare per la ripresa di settembre. L'assessorato ha illustrato le coperture dei fabbisogni e si è impegnato a rendicontare le risorse aggiuntive a cui il Governo sta lavorando per potenziare il sistema nei prossimi mesi. Abbiamo infine convenuto con l'assessore Terzi la necessità di un tavolo congiunto con l'assessore Rizzoli al fine di affrontare la necessità non più rinviabile di ristrutturazione di tutti i servizi connessi al trasporto su gomma e ferro e loro relativi appalti”.(Com)