Roma 2021: Mocci (Lega), bene Michetti su realizzazione nuove isole ecologiche

- "Sono oltre cinque anni che il XV municipio chiede al Campidoglio e Ama di potenziare la rete delle isole ecologiche del territorio". È quanto dichiara il capogruppo Lega in XV Municipio, Giuseppe Mocci. "È impossibile far funziona la raccolta differenziata già esistente - aggiunge - e provvedere al potenziamento, senza avere i necessari impianti territoriali per il conferimento dei rifiuti. Nel XV l'unica Isola Ecologia presente è quella di Olgiata la cui capacità percettiva è stata ridotta dall'attuale amministrazione al passato. Invece, occorre realizzare ulteriori centri per i rifiuti così come è stato chiesto all'unanimità dal consiglio del XV municipio, in più occasioni. Soprattutto occorre sospendere l'iter per la realizzazione dell'impianto di compostaggio di Cesano e avviare subito un confronto con i territori e le associazioni, per trovare soluzioni idonee e condivise con la cittadinanza. Le imposizioni della Raggi devono rimanere un brutto ricordo del passato. Con Michetti guardiamo oltre questa gestione sconsiderata del territorio: salutiamo positivamente l'idea promossa dal candidato del centrodestra di prolungare la Metro C fino a Grottarossa. Un lavoro già previsto nel Prg di Roma. Sarebbe strategico, anche in un secondo momento, il prolungamento della linea metropolitana fino a La Giustiniana, e collegare quella infrastruttura alla FL3".(Com)