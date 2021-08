Speciale infrastrutture: assessora Roma, avanti con manutenzione strade, ora piazzale Clodio è sicuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Va avanti la programmazione delle manutenzioni stradali raggiungendo tutti i quadranti di Roma. Lo riferisce in un post su Facebook l'assessora alle Infrastrutture Linda Meleo che spiega: "Abbiamo riqualificato il manto stradale e la segnaletica orizzontale a piazzale Clodio, uno dei luoghi più conosciuti nel quartiere Della Vittoria. È stato rinnovato l'asfalto mettendo in sicurezza anche gli attraversamenti pedonali, tratti di marciapiede prima di passare la segnaletica orizzontale" Tra gli interventi anche la riqualificazione di "uno degli attraversamenti pedonali, davanti a via Augusto Riboty dove in passato si erano verificati diversi incidenti. Ora è in sicurezza così come il resto del piazzale". (Rer)