Speciale infrastrutture: Albania, al via ad agosto gara d'appalto per aeroporto di Saranda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra delle Infrastrutture e dell'Energia albanese, Belinda Balluku, ha annunciato che ad agosto il governo albanese inizierà ad accettare le proposte per la costruzione di un nuovo aeroporto a Saranda. Secondo Ballkuku, il costo del progetto è fissato in 37 milioni di euro e le aziende avranno tempo sino al 23 settembre per inviare le loro proposte e partecipare alla gara d’appalto. In quanto investimento privato, il governo non sarà coinvolto nella gestione dell'aeroporto. Lo scalo opererà solo stagionalmente e offrirà voli locali da Saranda all'aeroporto di Kukes, appena inaugurato nel nord del Paese. La costruzione di un nuovo aeroporto a Saranda era una delle promesse elettorali del primo ministro Edi Rama. A marzo, un consorzio albanese è stato proclamato vincitore della concessione per la costruzione dell'aeroporto di Valona, sempre nel sud dell'Albania, dopo una lunga procedura di assegnazione dell’appalto. (Alt)