Speciale infrastrutture: Polonia, Pgnig vuole partecipare alla procedura di certificazione relativa al Nord Stream 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società energetica polacca Pgnig vuole partecipare alla procedura di certificazione per l'operatore del gasdotto Nord Stream 2. Lo comunica l’azienda in una nota. "Pgnig e Pgnig Supply & Trading hanno chiesto l'inclusione nella procedura di certificazione dell’operatore del gasdotto Nord Stream 2. Dall’esito della procedura dipende se il proprietario del gasdotto otterrà una posizione privilegiata nel mercato del gas europeo”, si legge nel comunicato. Pgnig e la controllata Pgnig Supply & Trading hanno fatto richiesta all'autorità di regolamentazione tedesca per partecipare alla procedura, che ha preso il via su iniziativa della società Nord Stream 2 AG, proprietaria del gasdotto. “Nord Stream 2 AG non vuole conformarsi ai principi generali che mirano a garantire concorrenza e parità di condizioni per tutti i partecipanti al mercato. In particolare, il proprietario del Nord Stream 2 vuole evitare l'applicazione di leggi sull’accesso di parti terze alle infrastrutture e su tariffe trasparenti che tengano conto dei costi dell’intero gasdotto”, afferma la compagnia polacca. “Un fattore importante è anche l'impatto negativo del gasdotto sulla sicurezza energetica dell'Unione europea e dei singoli Stati membri. Questi argomenti devono essere ascoltati, pertanto Pgnig ha deciso di aderire alla procedura di certificazione", ha affermato Pawel Majewski, presidente del Consiglio di amministrazione della società. (Vap)