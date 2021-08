Lazio: Zingaretti, rilascio green pass va avanti con qualche ritardo, supporto da Figliuolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche grazie a una collaborazione in atto con la struttura commissariale va avanti la distribuzione del green pass". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, durante una conferenza stampa sugli sviluppi dell'attacco hacker subito nella giornata di ieri dal sistema informatico regionale del Lazio. "Siamo in contatto con il commissario Figliuolo, la struttura sta lavorando al nostro fianco per garantire comunque il rilascio del green pass - ha aggiunto Zingaretti -, che continua ad essere erogato ai vaccinati nel Lazio. Il servizio continua senza blocchi, anche se con qualche ora di ritardo". (Rer)