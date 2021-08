Brasile-Italia: San Paolo, musica italiana su Radio Eldorado

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Debutta oggi 2 agosto in Brasile il programma radiofonico ‘Conexão Italia’, frutto di una partnership tra l'Istituto italiano di cultura (IIC) di San Paolo e radio Eldorado. Il programma andrà in onda dal lunedì al venerdì, tre volte al giorno, su FM 107,3 e sul sito radioeldorado.com.br ed è dedicato integralmente alla musica contemporanea italiana, lontana dai luoghi comuni. Presenterà Roberta Martinelli che, in ogni edizione, racconterà un po' della storia di ogni canzone e di ogni artista della nuova generazione di cantanti italiani. "Per quanto la cultura italiana sia molto presente nella vita dei brasiliani, conosciamo poco della musica contemporanea, di quello che si sta facendo adesso. Da qui l’idea di aprire questo canale. Penso che abbiamo questo deficit da colmare", ha dichiarato Roberta Martinelli. (Com)