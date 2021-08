Giustizia: Sarti (M5s), ieri ero alla Camera e ho votato no a pregiudiziali costituzionalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Giulia Sarti, deputata del Movimento cinque stelle e componente della commissione Giustizia, afferma: "Da un lancio di agenzia di ieri pomeriggio sarebbe emerso che ieri io non abbia preso parte alle votazioni che hanno respinto le pregiudiziali di costituzionalità sulla riforma della giustizia. E' falso: io c'ero e ho votato contro le pregiudiziali". La parlamentare aggiunge in una nota: "La mia falsa assenza è diventato argomento centrale nel dibattito politico tanto da essere oggetto di domanda in un'intervista a Giuseppe Conte. Spero di aver ricostruito la verità e ne approfitto per ribadire ancora una volta che, pur non essendo la 'riforma Cartabia' la nostra riforma, grazie all'impegno del Movimento cinque stelle, che si è fatto carico dei rilievi di autorevoli esponenti del mondo della giustizia, si sono potuti evitare problemi immensi che avrebbero cancellato processi in appello e in Cassazione". L'esponente del M5s conclude: "La battaglia non è finita perché noi incideremo anche sui decreti delegati del governo che dovranno passare dalle commissioni giustizia di Camera e Senato". (Com)