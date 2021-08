Turchia: a luglio esportazioni in aumento del 10 per cento, ma cresce deficit commerciale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite per il periodo compreso tra gennaio e luglio hanno raggiunto quota 121,4 miliardi di dollari, in crescita del 35 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno passato (segnato dallo scoppio della pandemia di Covid-19). Tuttavia, “se paragoniamo il dato sui sette mesi con il periodo pre-pandemico (gennaio-giugno 2019), ha registrato anche qui un aumento del 16,4 per cento”, ha aggiunto Mus. Ismail Gulle, presidente dell’Assemblea degli esportatori turchi (Tim), ha espresso l’auspicio che il Paese riesca a raggiungere i 300 miliardi di dollari, obiettivo che potrebbe essere realizzabile nell’arco di cinque anni. Sempre nel periodo gennaio-luglio, le importazioni sono anch’esse aumentate, nella misura del 26 per cento su base annua, fino a raggiungere quota 146,8 miliardi di dollari; in crescita anche il tasso di copertura export-import, aumentato di 5,6 punti percentuali all’82,7 per cento. Complessivamente nel periodo in questione è calato del 5 per cento, a 25,5 miliardi di dollari, il deficit della bilancia commerciale. (Tua)