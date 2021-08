Stadio Roma: Michetti, prima opere per territorio, poi impianto sportivo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Uno stadio è una buona occasione per riqualificare un territorio. L'attenzione della pubblica amministrazione deve essere tale che quella riqualificazione non diventi speculazione del privato. Se ci sono tutti i presupposti per realizzare impianti, io suggerirei al prossimo sindaco chiunque esso sia, di inserire prima la realizzazione di quelle opere e poi la realizzazione dello stadio. Prima si fa il ponte, prima si sistema la zona Ostiense, e poi si fa lo stadio. E si fa con tutte le fideiussioni che se quelle opere non vengono fatte dal privato ci sono le provviste per farle fare al pubblico. Per questo è importante saper scrivere un atto convenzionale". Lo ha detto Enrico Michetti, candidato a sindaco di Roma del centrodestra intervenendo a Radio Radio.(Rer)