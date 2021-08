India-Cina: confini, alti ufficiali ribadiscono volontà di risolvere questioni pendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuto sul lato indiano della frontiera Chushul-Moldo il dodicesimo ciclo di colloqui militari tra India e Cina sulle questioni di confine lungo la linea di controllo effettiva (Lac), la zona contesa. Lo riferisce un comunicato congiunto. Le parti, si legge nella nota, hanno avuto “uno scambio franco e approfondito” sul disimpegno delle aree ancora occupate nel settore occidentale della Lac e “hanno concordato di risolvere le questioni rimanenti in modo spedito secondo gli accordi e i protocolli esistenti e di mantenere lo slancio nei dialogo e nei negoziati”. Nel frattempo, “continueranno con i loro sforzi per garantire la stabilità lungo la Lac nel settore occidentale e per mantenere la pace e la tranquillità”. (segue) (Inn)