India-Cina: confini, alti ufficiali ribadiscono volontà di risolvere questioni pendenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il confronto si è svolto a seguito dell’incontro del mese scorso tra i ministri degli Esteri, l’indiano Subrahmanyam Jaishankar e il cinese Wang Yi, a margine della riunione ministeriale dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco) a Dushanbe, in Tagikistan (14 luglio), che hanno concordato di convocare in tempi rapidi una riunione degli alti comandanti. L’undicesimo ciclo di colloqui militari si era svolto il 9 aprile, concludendosi anche in quel caso con un comunicato congiunto in cui era stata confermata la volontà di procedere alla soluzione delle questioni pendenti dopo il disimpegno dalle rive del lago Pangong. (segue) (Inn)