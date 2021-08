Italia-Brasile: San Paolo, un Consolato all’insegna della bellezza tutta italiana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consolato Generale d’Italia a San Paolo è stato ristrutturato e rinnovato all’insegna della bellezza del design italiano. Il radicale lavoro di ristrutturazione e riqualificazione dell’ immobile che ospita gli uffici del Consolato si è protratto per un anno e mezzo a causa della pandemia ma si è concluso rendendo gli spazi ampi, eleganti e funzionali. Il progetto, realizzato dallo studio di architettura Archea, ha unito alla struttura originaria del palazzo, che è in cemento, l'eleganza dell'acciaio corten e la tradizione del legno, a simboleggiare rispettivamente la concretezza della presenza italiana, la laboriosità e il saper fare italiano e la ricchezza naturale del Brasile. Il legno utilizzato è rigorosamente di riforestazione nel pieno rispetto dell'ambiente e il mobilio è di esclusivo design italiano. Il Consolato rinnovato si presenta oggi come uno spazio nuovo, al servizio della comunità italiana ma anche delle nostre aziende. Gli spazi aperti al pubblico sono pensati per essere polifunzionali: la mattina dedicati ai servizi e pomeriggio e sera utilizzabili per organizzare eventi culturali, commerciali e scientifico-tecnologici. (segue) (Com)