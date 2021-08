Italia-Brasile: San Paolo, un Consolato all’insegna della bellezza tutta italiana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati recuperati e integrati con l'interno anche ampi spazi esterni ed è stata predisposta un'area bar per realizzare un punto caffé, così da consentire al pubblico di vivere la tipica esperienza italiana del caffé al banco. Infine, è stato recuperato un grande spazio che si affaccia sulla strada principale della città, che è stato già messo al servizio delle oltre 600 imprese presenti in questa circoscrizione come "Vetrina Eccellenze Italiane’’. Infine è stato realizzato un grande salone di ricevimento, facile da adattare, modificare e ripensare a seconda delle esigenze, dotato di un palco in legno che consente di realizzare spettacoli e di un megaschermo. Il nuovo salone verrà inaugurato con un primo evento in agosto con un concerto del primo violino dell'Orchestra Sinfonica dello Stato di San Paolo, l'italiano Emmanuele Baldini. I locali del Consolato sono così pronti a ricevere il pubblico e, grazie ai sette sportelli disponibili e agli ampi spazi della sala di attesa, gli uffici potranno erogare a breve un numero maggiore di passaporti. (Com)