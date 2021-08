Polonia: Covid, per ministro Sanità attacco a punto vaccinale è “atto di terrore”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’incendio doloso di un centro vaccinale a Zamosc, nel sudest della Polonia, è “un atto di terrore”. Lo ha così qualificato il ministro della Sanità, Adam Niedzielski, ripreso dall’emittente “Polskie Radio”. “Si è trattato di un atto di terrore indirizzato non solo verso persone che lavorano nell’azienda sanitaria distrettuale ma anche verso lo Stato”, ha detto Niedzielski. L’obiettivo di queste esecrabili iniziative è di scoraggiare le persone alla vaccinazione, nonostante si approssimi una quarta ondata di coronavirus, con annesso il rischio di nuove serrate e limitazioni. L’incendio ha provocato danni ad attrezzature mediche e dosi di vaccino anti Covid. “Abbiamo a che fare con uno scontro tra la civiltà e la barbarie”, ha affermato il ministro. Niedzielski ha aggiunto che c’è in palio un premio di 10 mila zloty (circa 2.200 euro) per chi aiuta le autorità a individuare gli autori del reato. (segue) (Vap)