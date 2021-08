Mps: De Petris (Leu), ministro Franco faccia chiarezza, proposta Unicredit inaccettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mercoledì, di fronte alle commissioni Finanze congiunte di Camera e Senato, "il ministro dell'Economia Franco dovrà fare chiarezza sul futuro di Mps e garantire quel pieno coinvolgimento del Parlamento che sin qui è mancato. La proposta presentata da Unicredit non appare accettabile. Si devono quindi verificare anche altre ipotesi e cercare soluzioni alternative": lo afferma la capogruppo di LeU al Senato Loredana De Petris. "Mps - prosegue la presidente De Petris - non può essere svenduta e invece proprio questo è il rischio che si profila. Dunque è necessario evitare operazioni affrettate che renderebbero la svendita inevitabile, contrattando con l'Europa sui tempi. Bisogna poi assolutamente impedire una vendita frammentata che implicherebbe migliaia di esuberi anche nell'indotto, colpendo a fondo l'intero territorio di Siena. E' essenziale salvare almeno la sede centrale di Siena e il logo di una banca storica che non può essere cancellata". (Rin)