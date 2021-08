Tunisia: Covid, l'8 agosto indetto open day per vaccinazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute ad interim della Tunisia, Mohamed Trabelsi, ha annunciato che domenica prossima, 8 agosto, sarà indetto un nuovo "open day" per la vaccinazione contro il Covid-19, con l'obiettivo di vaccinare il maggior numero possibile di tunisini. Trabelsi ha indicato che la decisione è nata dal coordinamento tra il ministero della Salute, la Sanità militare e la Sala operativa per il Covid-19, istituita recentemente dal presidente Kais Saied in sostituzione del Comitato scientifico per il contrasto al coronavirus. (Tut)