Covid: Decaro (Anci), green pass al chiuso? Se serve a sentirci più sicuri ben venga

- Se il green pass serve a sentirci più sicuri nei luoghi al chiuso, nei luoghi pubblici e privati aperti al pubblico, allora ben venga”. Lo ha detto a SkyTG24 Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente Anci, ospite di Timeline. “L’importante - ha proseguito - è continuare con la campagna di vaccinazione. Quando avremo raggiunto una percentuale molto più elevata ci sentiremo tutti più sicuri in tutti gli ambienti, perché è dimostrato scientificamente, almeno questo ci dicono le autorità sanitarie nazionali, che con la doppia vaccinazione è difficile andare in ospedale, ed è difficilissimo essere ricoverati in terapia intensiva”. “Nella mia città, per fortuna, - ha concluso - l’80 per cento dei miei concittadini ha già fatto la prima dose, e una percentuale molto elevata è già alla seconda: questo mi fa ben sperare rispetto al fatto che la campagna vaccinale, già nei prossimi giorni, potrà dirsi completata nella mia città”. (Rin)