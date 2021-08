Roma 2021: Figliomeni (Fd'I), ormai a Raggi non credono più nemmeno i suoi recenti acquisti animalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi abbiamo la certezza che nemmeno coloro con i quali la Raggi si era fatta una bella foto credono più alle promesse del sindaco in tema di tutela degli animali". Lo dichiara Francesco Figliomeni consigliere di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Era il 14 maggio scorso - aggiunge - quando il sindaco affermava 'sono felice che gli animalisti siano al nostro fianco per portare avanti il cambiamento a Roma'. Dopo solo 79 giorni sempre la stessa persona, che si sperticava in Lodi per la Raggi, accusa i grillini di non 'affrontare i problemi esistenti in maniera incisiva e diretta anche se scomodi' e di 'mettere la polvere sotto il tappeto sperando che nessuno si accorga'. Per fortuna dei nostri amici animali noi i problemi li vediamo e cerchiamo di affrontarli nel miglior modo possibile e con competenza, come di recente avvenuto per il blocco dei fondi ai canili e gattili in convenzione. Anche stavolta abbiamo visto gli effetti 'reali' del cambiamento anelato dalla Raggi. Per il bene dei nostri amici a quattro zampe, e non solo, prima se ne va e meglio è". (Com)