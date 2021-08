Romania: primo semestre 2021, produzione di carbone in calo del 25,7 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione netta di carbone della Romania è stata pari a 1,287 milioni tonnellate equivalenti di petrolio nei primi sei mesi del 2021, ovvero il 25,7 per cento (263 mila tep) in meno rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Lo riferisce l'Istituto nazionale di statistica della Romania (Ins) con un comunicato. Durante questo periodo, la Romania ha importato 161.600 tep di carbone netto, ovvero 14.500 tep (il 9,9 per cento) in più alla quantità importata nell'analogo periodo dell'anno precedente. La Commissione nazionale romena di strategia e previsione stima per quest'anno una produzione di carbone di 3.020 milioni di tep, in aumento del 9,9 per cento rispetto al 2020, e importazioni di 370 mila tep, in calo del 12,1 per cento. (segue) (Rob)