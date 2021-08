Romania: primo semestre 2021, produzione di carbone in calo del 25,7 per cento (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il 2022, la Commissione nazionale di strategia e previsione prevede una produzione di 2,935 milioni di tep, in calo del 2,8 per cento, e importazioni di 270 mila tep, in calo del 27 per cento. Secondo la Strategia energetica nazionale della Romania, la produzione totale di carbone passerà da 32 TWh nel 2030 a 12 TWh nel 2050, seguendo la tendenza al ribasso del carbone nel mix energetico (45 TWh nel 2020). Per l'anno 2030, i risultati della modellazione nello scenario ottimale prescelto mostrano che l'energia prodotta dal carbone registrerà una leggera diminuzione, a 15,8 TWh, e avrà una quota del 20,6 per cento. (Rob)