Lavoro: Cisl e Cgil, domani otto ore di sciopero alla "Boost" in provincia di Bergamo, fermi 800 dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fistel Cisl e Slc Cgil Bergamo hanno indetto otto ore di sciopero per tutti i turni della giornata di martedì 3 agosto, a partire dalle ore 10, per circa 800 dipendentidell'Azienda Boost di Cenate Sotto e San Paolo d'Argon (Bg). Lo comunicano le organizzazioni sindacali in una nota in cui spiegano che nella vertenza Boost non si trovano sbocchi. "La direzione del gruppo - affermano Cisl e Cgil - non ha fornito alcuna garanzia sul pagamento degli stipendi di giugno e luglio, per la copertura dei tfr di oltre 110 lavoratori cessati per prepensionamento negli scorsi mesi, per la continuità dell'attività degli stabilimenti di S. Paolo d'Argon, Cenate Sotto e Tolentino (in provincia di Macerata ndr.) all'interno del piano di risanamento sottoscritto a febbraio in sede ministeriale che prevede cassa integrazione straordinaria e prepensionamenti.(Com)