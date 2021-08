Maltempo: Dara (Lega), chiediamo a Draghi di dichiarare stato di emergenza in Lombardia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Lega chiede al premier Draghi di dichiarare quanto prima lo stato d'emergenza in Lombardia" dice in una nota il deputato della Lega Andrea Dara. "Un passaggio fondamentale per stanziare risorse utili a sostegno dei primi interventi economici necessari alla popolazione colpita dall'ondata di maltempo che ha messo in ginocchio gran parte del territorio. Una richiesta già avanzata anche dal presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana".(Com)