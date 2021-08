Strage Bologna: Ostellari (Lega), basta segreti, ora la verità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Basta segreti, ora vogliamo la verità. Lo afferma, in una nota il senatore leghista, Andrea Ostellari, commissario Lega Emilia - Salvini Premier e presidente della commissione Giustizia a Palazzo Madama. "La strage avvenuta 41 anni fa ci ferisce e ci interroga ancora", prosegue la nota. "La Lega chiede piena giustizia per i parenti delle vittime e per tutto il Paese. La ministra Cartabia ha giustamente dimostrato disponibilità a rimuovere il segreto di Stato sui documenti relativi ai quei fatti. Si proceda su quella strada, senza attendere ancora. Da presidente di commissione - conclude Ostellari - farò il possibile per favorire questo processo". (Com)