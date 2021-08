Milano: Barberis (Pd) su protocollo movida, equilibrio per riapertura in sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sottoscrizione odierna del protocollo per una movida sicura è la conferma che il "metodo Milano" funziona. Lo afferma in una nota Filippo Barberis, capogruppo del Partito democratico in Consiglio comunale. “La fattiva collaborazione tra il comune e le diverse Istituzioni locali e realtà impegnate sul territorio ha portato a un risultato importante che contempla sicurezza, divertimento e riapertura consapevole dei luoghi e degli spazi”, ha detto, sottolineando la necessità “non di chiusure generalizzate, ma di azioni mirate” come il contenimento dell'asporto del vetro e il potenziamento dei controlli. “Il comune è impegnato al meglio nel trovare il giusto equilibro tra le esigenze dei locali e quelle dei residenti, e in ultimo sono da comprendere le preoccupazioni avanzate oggi dal presidente Epam Stoppani che sappiamo essere in prima linea rispetto alla sicurezza nei locali: l'ingresso con green pass deve trovare modalità di controllo sostenibili per i locali”, ha concluso. (Com)