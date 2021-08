Vaticano: Papa ai giovani, liberatevi dalle false ricchezze che procurano morte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiate il coraggio di vivere la vostra giovinezza affidandovi al Signore e mettendovi in cammino con Lui. Lasciatevi conquistare dal suo sguardo di amore che ci libera dalla seduzione degli idoli, dalle false ricchezze che promettono vita ma procurano morte". E' il messaggio del Santo Padre inviato ai partecipanti al Festival dei giovani a Medjugorje che si svolge fino al 6 agosto 2021. Il Pontefice nel raccontare il passo del Vangelo in cui si narra la storia del giovane che si mise in cammino per trovare Gesù, ha spiegato: "Se il cuore è affollato di beni, il Signore e il prossimo diventano soltanto cose tra le altre. Il nostro troppo avere e troppo volere ci soffocano il cuore e ci rendono infelici e incapaci di amare". Quindi ha concluso: "Lo sguardo di Dio che vi ama personalmente vi accompagni ogni giorno, così che, nelle relazioni con gli altri, possiate essere testimoni della nuova vita che avete ricevuto in dono". (Civ)