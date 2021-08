Speciale scuola: Moratti, Dad crea problemi ad apprendimento, fondamentale ripresa in presenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La didattica a distanza ha indubbiamente mostrato i suoi limiti, creando problemi all’apprendimento e al benessere psicofisico dei ragazzi. Lo ha detto Letizia Moratti, vicepresidente e assessore al Welfare della Regione, durante la conferenza stampa organizzata per fare il punto sull’andamento della campagna vaccinale nella Regione. “Il nostro impegno deve essere quello di garantire in sicurezza la ripresa scolastica in presenza, e possiamo farlo grazie alla campagna vaccinale: ci auguriamo che una percentuale di adesione così elevata possa garantire un ciclo completo entro la ripresa delle scuole”, ha detto, sottolineando le ulteriori misure allo studio sul tema dei tamponi. In particolare, la vicepresidente ha annunciato che i tamponi gratuiti ogni 15 giorni per i giovani tra 14 e 19 anni saranno estesi a partire da agosto anche alla fascia 6-13 anni, con le stesse modalità. (Rem)