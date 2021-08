Speciale scuola: Baerbock (Verdi), prossimo anno scolastico Germania deve essere “a prova di crisi”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prossimo anno scolastico in Germania deve essere “a prova di crisi” in caso di una quarta ondata di coronavirus. Lo ha detto la candidata cancelliera dei Verdi, Annalena Baerbock, durante una videoconferenza stampa. Al fine di consentire che gli studenti possano tornare in aula in autunno, i Verdi sono convinti che le scuole debbano essere dotate di filtri per l’aria e di piani strategici per i test. Nel caso di una quarta ondata di contagi, le chiusure devono essere soltanto una “extrema ratio”. Gli alunni che a casa non godono di condizioni ideali per l’apprendimento dovrebbero avere l’opportunità di fare lezione a scuola sotto supervisione anche in caso di chiusura, ritengono i Verdi. Baerbock non vuole mettere in discussione la responsabilità dei Laender per quanto riguarda l’istruzione scolastica. Tuttavia, ritiene che serva una migliore coordinazione tra i vari livelli di governo. “Da ora in poi i comuni, i Laender e il governo federale dovrebbero avere la responsabilità congiunta di assicurare che le scuole diventino i luoghi più belli e moderni nel Paese”, ha detto la leader dei Verdi. Non si tratta solo di stanziare più fondi, ma di assicurarsi che vadano destinati dove servono, nelle scuole primarie e a favore degli alunni che provengono da famiglie povere, ha continuato. (Geb)