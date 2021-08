Speciale scuola: Marche, Morani (Pd), assessora Latini contro vaccino e tamponi, allucinante

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Giorgia Latini è l’assessore della regione Marche alla scuola della Lega di Matteo Salvini. Ha rilasciato un’intervista che può tranquillamente essere definita allucinante". Lo scrive su Facebook Alessia Morani, deputata del Partito democratico, commentando l'intervista dell'assessora al "Corriere adriatico". "Nell’intervista - sottolinea Morani - afferma le seguenti cose: è contraria al green pass; è contraria alla vaccinazione obbligatoria per il personale scolastico; è contraria all’uso dei tamponi ; è contraria all’uso delle mascherine in classe; è contraria alla vaccinazione dei ragazzi sopra i 12 anni; è contraria al vaccino anti Covid in quanto nell’intervista lo definisce una sostanza tossica, 'non intossichiamo l’organismo quando è sano', le sue testuali parole". Inoltre "afferma addirittura che in caso di contagi non serviranno più le quarantene. Vi rendete conto dell’enormità di quello che dice?", "Ma questi geni che governano la nostra Regione - conclude - come pensano di mandare a scuola in presenza i nostri ragazzi? Con la sola imposizione delle mani come il mago Oronzo?". (Rin)