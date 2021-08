Speciale scuola: da Comune Milano oltre 16 milioni per il Piano di diritto allo studio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante lo scorso anno scolastico, i fondi stanziati dal Comune di Milano hanno permesso di assistere 3965 alunni con disabilità. Sono invece 2,3 milioni di euro i fondi che l'Amministrazione investe per la fornitura delle cedole librarie. La fornitura gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole primarie nell'anno 2020/2021 ha riguardato circa 58mila bambini. Altro capitolo del Diritto allo studio riguarda il trasporto scolastico dedicato agli alunni residenti a Milano che frequentano le Scuole Primarie o Secondarie di primo grado, nei casi in cui l'abitazione disti più di due chilometri dalla scuola di bacino e il percorso non sia adeguatamente coperto dalla rete del trasporto pubblico, e agli alunni con disabilità per raggiungere le sedi scolastiche e i luoghi di terapia. In totale lo stanziamento è di oltre 300mila euro per circa mille alunni. Lo scorso anno, a causa del covid, le richieste avevano subito una flessione e gli alunni trasportati erano risultati poco più di 900. 860mila euro vengono invece destinati alle 74 Autonomie scolastiche in città per le cosiddette Funzioni miste del personale ausiliario tecnico amministrativo (Ata) e per spese varie d'ufficio, attraverso l'erogazione di contributi assegnati in base al numero di iscritti. (Com)