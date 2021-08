Speciale scuola: Municipio Roma XII, Picone (Lega), è allarme alberature, crollati rami in scuola infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il capogruppo della Lega al Municipio XII, Giovanni Picone, nel territorio "è allarme sullo stato delle alberature. Dopo il crollo di un grosso albero a via Ozanam a Monteverde - spiega Picone in una nota -, il comitato Vivi Vignaccia segnala che diversi rami sono caduti all'interno della scuola d'infanzia comunale di via d'Aronco nel quartiere Pisana, tali da costringere la polizia locale a recintare l'area di ingresso. Fortunatamente la scuola è chiusa e anche questa volta si è evitato il peggio". Per Picone: "Gridano vendetta gli annunci delle scorse settimane dell'assessore Fiorini commentato anche dalla presidente Crescimanno che lodavano l'operato della giunta Raggi che solo nel Municipio XII aveva realizzato 1300 potature con un attento monitoraggio e pianificazione strategica. Dato che queste affermazioni sono gravi anche perché non rispondenti a quello che i cittadini romani vedono sui territori, il cui verde rimane in un pericoloso stato di insicurezza, depositeremo nei prossimi giorni - conclude - un accesso agli atti per controllare gli affidamenti e i rilievi effettuati. Non possiamo affidarci continuamente al fato, sulla gestione del verde bisognerà cambiare marcia e subito". (Rer)