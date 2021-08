Bolivia: fiamme nei pressi dell'aeroporto di Viru Viru, spostati oltre 25 voli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno creato problemi ad oltre 25 voli gli incendi che hanno colpito i pascoli circostanti l'aeroporto internazionale Viru Viru, nella serra della Bolivia. Lo ha detto il ministro delle opere pubbliche della Bolivia, Edgar Montano. "Sono andati in fiamme oltre 1.700 ettari e sono stati messi a rischio oltre 25 volti, spostati a Cochabamba, coinvolgendo oltre 2.600 passeggeri", ha detto il ministro segnalando che il fuoco ha "anche toccato le turbine di apparecchi della Boliviana de aviacion (Boa) e i magazzini della Almacenera boliviana". Gli incendi, riassume il quotidiano "La Razon", sono divampati a mezzogiorno di domenica a circa otto chilometri dall'aeroporto ma le fiamme sono state velocemente sospinte dal vento in un'area molto vasta. Secondo quanto riportano i media locali, i primi interventi sono stati effettuati dagli abitanti della zona, armati di bacinelle d'acqua. Successivamente, e per tutta la notte, sono intervenuti pompieri di "oltre 120" istituzioni locali. Gli inquirenti ritengono che l'incendio, i cui danni verranno quantificati nei prossimi giorni, possa non essere un semplice effetto di un "fenomeno climatico". (Brb)