Camera: domani audizione rappresentanti associazioni taxi su circolazione monopattini elettrici

- Domani, martedì 3 agosto, alle ore 14, la commissione Trasporti della Camera svolge l'audizione di rappresentanti di Associazione tutela legale taxi, Federtaxi Cisal (in videoconferenza), Ugl taxi, Tam taxi (in videoconferenza) e Unimpresa (in videoconferenza), nell'ambito dell'esame della proposta di legge recante disposizioni in materia di circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. L'appuntamento - riferisce un comunicato stampa di palazzo Montecitorio - verrà trasmesso in diretta webtv. (Com)