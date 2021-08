Speciale difesa: Afghanistan, talebani intensificano offensiva, governo invia rinforzi a Herat

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I talebani hanno intensificato la loro offensiva in Afghanistan con nuovi attacchi contro le città di Herat, Kandahar e Lashkar Gah. Secondo quanto riporta il sito afgano “Tolo News”, il governo ha inviato nuove forze militari a Herat, terza più grande città del Paese situata nell’Afghanistan occidentale, per impedire ai talebani di avanzare verso il centro urbano. “Abbiamo inviato centinaia di soldati delle forze speciali" per difendere la terza città del Paese, ha dichiarato il portavoce del ministero della Difesa, Fawad Aman, secondo quanto riportano i media afgani. Anche nella città meridionale di Lashkar Gah, nella provincia di Helmand, si combatte da giorni e le autorità locali hanno chiesto più truppe al governo di Kabul per contrastare gli assalti dei talebani. I talebani hanno anche colpito il tentacolare aeroporto di Kandahar, nel sud dell'Afghanistan, con almeno tre razzi durante la notte, nel tentativo di contrastare gli attacchi aerei condotti dalle forze governative afgane. L’aeroporto di Kandahar è vitale per mantenere la logistica e il supporto aereo necessari per impedire ai talebani di invadere la città, fornendo anche copertura aerea per ampi tratti dell'Afghanistan meridionale. (Res)