Speciale difesa: Usa-Corea del Sud, sorella di Kim Jong-un, esercitazioni congiunte minano rapporti fra le due Coree

- Le esercitazioni militari congiunte fra Stati Uniti e Corea del Sud danneggeranno i rapporti tra le due Coree e mineranno l'intenzione dei leader di ripristinare la fiducia reciproca. Lo ha detto Kim Yo Jong, sorella del leader nordcoreano Jong-un, vicedirettrice del Partito dei lavoratori della Corea. "Da alcuni giorni sento una storia spiacevole che le esercitazioni militari congiunte tra l'esercito sudcoreano e le forze statunitensi potrebbero andare avanti come previsto... Lo considero un preludio indesiderabile che mina gravemente la volontà dei massimi vertici del nord e sud che desiderano vedere un passo avanti verso il ripristino della fiducia reciproca e che offusca ulteriormente la strada per le relazioni nord-sud", ha detto Kim citata dall'agenzia di stampa nordcoreana "Kcna". Secondo quanto riferito, il ministero della Difesa della Corea del Sud ha discusso con gli Stati Uniti su quando e dove condurre esercitazioni estive annuali per non danneggiare le relazioni con il Nord. (Cip)