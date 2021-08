Speciale difesa: Corea del Sud-Usa, ministero Difesa, ancora nessuna decisione su esercitazioni congiunte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud e gli Stati Uniti non hanno ancora assunto alcuna decisione in merito al calendario e alle modalità delle annuali esercitazioni estive congiunte. Lo ha precisato il ministero della Difesa sudcoreano, dopo l'avvertimento giunto nella serata di ieri dalla Corea del Nord, che da sempre denuncia tali manovre annuali come prove generali di una offensiva ai suoi danni. Il portavoce del ministero della Difesa sudcoreano, Boo Seung-cha, ha dichiarato che i colloqui in merito alle tempistiche e alle modalità delle esercitazioni estive non sono stati ancora definiti: "Corea del Sud e Stati Uniti sono impegnati in fitte consultazioni che tengono conto delle situazioni contingenti", ha spiegato il funzionario, menzionando la pandemia, la postura difensiva congiunta, il trasferimento del comando delle operazioni in tempo di guerra, gli sforzi di denuclearizzazione e altri fattori. (Git)