Speciale difesa: Niger, morti almeno 15 militari in un'imboscata al confine con il Burkina Faso

- Almeno 15 militari sono morti nella zona nigerina di Torodi, al confine con il Burkina Faso, dopo che il convoglio di veicoli con il quale si stavano spostando è esploso su un ordigno artigianale. Lo ha confermato il ministero della Difesa del Niger, che ha attribuito la responsabilità dell'attacco a "gruppi terroristici armati" e ha precisato che in seguito all'attacco si contano anche sette feriti e sei dispersi. I militari sono caduti in un'imboscata tesa mentre effettuavano una missione di rifornimento a Boni, nella regione settentrionale di Tillaberi, fra le più colpite da attacchi jihadisti. Come i suoi vicini Mali e Burkina Faso, il Niger è infatti un obiettivo regolare per i gruppi militanti legati ad al Qaeda e allo Stato islamico, che si sono rafforzati nonostante lo schieramento di migliaia di truppe regionali, occidentali e delle Nazioni Unite nella regione. L'imboscata segue l'attacco compiuto pochi giorni fa da miliziani al villaggio di Alou Koira, sempre nella regione di Tillaberi, nel quale sono state uccise 18 persone. (Res)