Speciale difesa: Irini, passaggio di consegne comandante e intero contingente Polonia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta ieri, primo agosto, presso la base operativa avanzata di Sigonella, la cerimonia del passaggio di consegne del comandante e dell'intero contingente della Polonia presso la missione Eunavfor Med Irini. Secondo quanto riferisce una nota della missione europea, il comandante Marcin Rzonca è subentrato al comandante Miroslaw Jaros. La cerimonia è avvenuta alla presenza dell’ambasciatrice della Repubblica di Polonia in Italia, Anna Maria Anders, e dell’Operation Commander di Enavfor Med Irini, il contrammiraglio Fabio Agostini. Nel suo intervento l’ambasciatrice Anders ha sottolineato che “per la Polonia, l'impegno e la partecipazione all'operazione Irini, nome bello e significativo perché in greco significa ‘pace’, è molto importante”. Anders ha aggiunto: “Il nostro coinvolgimento in questa missione, guidata dall'ammiraglio Fabio Agostini e alla quale prendono parte 65 soldati polacchi, è un segno di solidarietà e di adempimento dei nostri impegni di alleati all'interno dell'Ue. La parte polacca è consapevole dell'importanza della stabilità nel bacino del Mediterraneo per il mantenimento di un adeguato livello di sicurezza sia nella regione e in tutta Europa”. Da parte sua Agostini ha dichiarato: “La Polonia è uno dei 24 Stati membri dell'Ue che contribuiscono a Irini. Abbiamo affrontato molte sfide e molte altre ne arriveranno. Ma so che posso contare sulla Polonia e sugli altri Stati membri per continuare ad adempiere al mandato di Irini con il massimo grado di professionalità". (Res)